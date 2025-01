Mbappé non si ferma più: tripletta al Valladolid e Real Madrid a +4 sull’Atletico

Segna sempre lui

Al fischio d’inizio, 31 punti separano il fanalino di coda dalla capolista, ma i padroni di casa si armano di coraggio e ci provano, dopo una manciata di minuti, con un colpo di testa di David Torres, che trova la grande risposta dell’attento Courtois, che poi si ripete su un bolide di Sylla. Col passare dei minuti, però, il Real, nonostante le assenze di Lucas Vazquez e Vinicius, inizia a far prevalere la sua qualità e sono guai grossi per il Valladolid. Il portiere Hein compie un grande intervento su un tiro da distanza siderale di Rudiger. Poco dopo, è Tchouameni a sfiorare il bersaglio grosso. E, alla mezz’ora, arriva l’inevitabile vantaggio blanco, col puntualissimo Mbappé, che dopo una sponda di Bellingham, insacca con un destro sul palo lontano. Sempre a segno il francese, nelle ultime 5 partite.

Che tripletta!

Ad inizio ripresa, Mbappé si guadagna un cartellino giallo per un’energica entrata su Anuar. Il fuoriclasse di Bondy non gradisce e si prende la rivincita, poco dopo, andando a segno per la seconda volta al termine di una perfetta ripartenza, conclusa con l’assist vincente di Rodrygo per l’ex Psg, che non perdona. Il doppio vantaggio consiglia ad Ancelotti di ricorrere a qualche cambio. Appaiono, così, il convalescente Alaba, che ha un gran bisogno di accumulare minuti in campo, oltre ad Arda Guler e Modric, che confezionano una gran giocata che culmina con un diagonale del croato che sfiora di un nulla il palo. A segnare il terzo gol negli ultimi scampoli della serata, però, è ancora Mbappé, che trasforma con freddezza un rigore guadagnato da Bellingham, che subisce una dura entrata di Mario Martin, espulso a seguito del secondo giallo. 15º gol in campionato per il francese, che si porta, così, a una sola rete di distanza dal blaugrana Lewandowski.