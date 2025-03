Zidane alla Juve o ct della Francia, arriva la risposta a sorpresa di Mbappé

Kylian Mbappé ha rilasciato una lunga intervista a Le Parisien dopo il suo ritorno nella Nazionale francese . La stella del Real Madrid , che non era stato convocato per le ultime due soste di ottobre e novembre, non hai pensato di ritirarsi dalla Francia: "Sto solo cercando di guardare avanti alla Coppa del Mondo del 2026, che è ciò che voglio vincere. Ho sempre detto che il mio obiettivo era vincere un'altra Coppa del Mondo, e non penso troppo al resto. Tutte le mie preoccupazioni e aspettative sono focalizzate sul 2026 e sulla Coppa del Mondo negli Stati Uniti".

Mbappé: "Zidane sulla panchina della Francia? Non farò finta di..."

Poi, sul rapporto con Deschamps e il possibile arrivo di Zidane come ct: "È stato il mio unico allenatore con la nazionale francese e mi ha dato la mia prima convocazione. Abbiamo avuto successi insieme e il nostro rapporto non può finire nella spazzatura per due o tre fraintendimenti che, d'altra parte, non sono affatto seri. Zidane? C'è un presidente della Federazione, ed è lui che prenderà quella decisione. Tutti parlano di Zidane, quindi non faremo finta di vivere in una caverna e di non sapere cosa sta succedendo, ma non è compito mio parlarne."