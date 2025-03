Tebas attacca Ancelotti: "Mi fa morire dal ridere. Se non si presenteranno sarà un loro problema"

Tebas contro Ancelotti: "Non può essere sempre colpa nostra"

Tebas ha risposto con toni tutt'altro che pacati ad Ancelotti dal galà annuale dell'ISDE Sports Covention 2025: "La cosa delle 72 ore mi fa morire dal ridere. Lo facciamo in questo modo da 14 anni e sembra che nessuno se ne sia accorto. Si sono dimenticati delle cinque sostituzioni per queste cose. Se fai tutte le sostituzioni all'85° minuto... Ed è lui quello che si lamenta. Se le fai all'85°, beh, certo". Il moderatore gli ha poi chiesto: "Stai prendendo di mira un allenatore italiano?". Il presidente della Liga ha risposto ironicamente: "No... Ho sentito altri che si sono lamentati. Quanti giocatori del Real Madrid hanno giocato più del 60% del tempo in tutte le competizioni? Quanti hanno giocato più dell'80%? Bisognerà vedere. Se ci sono 25 giocatori e si creano queste squadre estese, è necessario ruotare. Non credo che il Real Madrid non si presenterà, sarebbe un loro problema. La verità è che non ci penso se si presenteranno o meno. Non può essere che sia tutta colpa della RFEF, delle leghe... Sembra che altri creino campionati e non succeda nulla. Non può essere che l'industria non venga considerata. Stiamo vivendo un momento molto pericoloso per lo sport in generale e per il calcio in particolare".