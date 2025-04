ROMA - "Non ho mai pensato di frodare il fisco. Non mi sono reso conto che qualcosa non era corretto". Queste le parole dell'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti al processo per frode fiscale, rispondendo ai magistrati sulla presunta evasione fiscale sui proventi per la cessione dei suoi diritti di immagine al club dei Merengues, riferisce Efe. "Mi interessava solo guadagnare i sei milioni netti per tre anni e non mi sono mai reso conto che qualcosa non andasse", ha affermato in relazione ai contratti con il club madrileno nel 2013-2015.