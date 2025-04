Vinicius, messaggio forte per i tifosi: "Fino alla morte con il Real"

"Fino alla morte con questa squadra e questo club". Vinicius Jr ha espresso attraverso il suo account Instagram il suo stato d'animo dopo l'eliminazione del Real Madrid dai quarti di finale di Champions League, per mano dell'Arsenal. Lo ha fatto con un post, a corredo di una foto in bianco e nero in cui, con la tuta dei Blancos indosso, guarda il cielo indicandolo con un dito.