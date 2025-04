Ancelotti duro con Endrick in conferenza stampa: "Non siamo al teatro"

Il Real Madrid vince contro il Getafe e si riporta a -4 dal Barcellona capolista . Basta il gol di Arda Guler per regalare i tre punti ai Blancos. Una vittoria che però sarebbe potuta essere più larga se non fosse stato per l'errore banale di Endrick . Il brasiliano, nel corso del secondo tempo, si è ritrovato a tu per tu con il portiere avversario: anziché calciare normalmente, tenta il pallonetto ma gli esce un tiro sbilenco che finisce tra i guantoni di Soria sprecando una grandissima occasione per il raddoppio. Un gesto che Ancelotti non ha apprezzato molto.

Ancelotti e l'errore di Endrick: "Queste cose non esistono nel calcio"

In conferenza stampa, ha commentato la conclusione del brasiliano, partito titolare nella sfida in casa del Getafe: "Non può fare queste cose, è giovane e deve imparare, ma queste cose non esistono nel calcio. Deve tirare più forte che può. Questo non è un circolo di teatro". La sfida era particolarmente delicata per far rimanere ancora aperta la lotta per la vittoria del campionato spagnolo. Ora la testa del Real è tutta sulla finale della Copa del Rey proprio contro il Barcellona: sabato 26 il Clasico a La Cartuja di Siviglia, prima del rush finale in campionato e dell'ultima sfida tra le due squadre per la giornata di ritorno, decisiva per la corsa al titolo.