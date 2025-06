Pepe Reina torna al Villarreal: il nuovo ruolo dell'ex Napoli

Pepe Reina non perde tempo: dopo poco più di una settimana dalla sua ultima partita da giocatore professionista ( conclusa con un rosso contro l'Inter ), ha annunciato il suo ritorno al Villarreal . L'ex portiere del Napoli è il nuovo allenatore della prima squadra U19 degli spagnoli. Reina ha giocato dal 2002 al 2005 con il Villarreal portando la squadra in Champions e vincendo due Coppe Intertoto. Il portiere è poi tornato a giocare con il "sottomarino giallo" dal 2022 al 2024.

Reina, l'annuncio del ritorno al Villarreal

Questo il comunicato del club: "Il Villarreal CF ha raggiunto un accordo con Pepe Reina per guidare la squadra Under 19 a partire dalla stagione 2025/26. José Manuel Reina Páez, dopo aver appeso i guanti al chiodo lo scorso maggio, si trova ora ad affrontare una nuova sfida alla Cantera Grogueta, dove l'ex portiere della nazionale inizierà la sua carriera come allenatore della Juvenil A nella Division Honor". Nella sua ultima parentesi al Villarreal, raggiunse anche le 1000 presenze da giocatore professionista, dopo i due anni alla Lazio.