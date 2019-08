Lione, che tris in casa del Monaco

MONTECARLO - La Ligue 1 2019-20 si apre con la netta vittoria del nuovo Lione targato Sylvinho per 3-0 sul Monaco di Jardim. A decidere l'anticipo dello stadio Louis II le reti di Dembele, Depay e Tousart. Da segnalare l'espulsione di Cesc Fabregas sul risultato di 1-0 che di fatto ha complicato i piani di rimonta dei padroni di casa.

Monaco-Lione: tabellino e curiosità

Monaco-Lione, la cronaca della partita

La squadra di Jardim deve fare a meno dello squalificato Radamel Falcao e va subito in difficoltà: al 5' è già sotto di un gol. Traoré sforna l'assist da calcio d'angolo per il vantaggio di Moussa Dembele, che di testa fa 1-0. Il Monaco prova a reagire immediatamente, ma il tentativo di Rony Lopes trova i guantoni del suo omonimo Anthony. Alla mezz'ora la partita si mette ancora più in salita per i padroni di casa, che si ritrovano con l'uomo in meno per l'espulsione di Cesc Fabregas, mandato anzitempo negli spogliatoi dopo il consulto del VAR. L'incontro è teso e i nervi saltano: in pochi secondi si prendono due gialli Benaglio, seduto in panchina, e Aouar. Gli ospiti accelerano, forti dell'uomo in più, e trovano il raddoppio al 36': Depay tira da fuori area su assist di Thiago Mendes e fa 2-0 approfittando della papera del nuovo portiere monegasco Lacomte. Nella ripresa i padroni di casa provano a riaprire la sfida ma la supremazia dell'OL è evidente. La squadra di Sylvinho gioca a memoria e si diverte: in più di una occasione gli ospiti vanno vicini al tris che arriva puntuale all'80 con Tousart che dalla distanza firma il definitivo 3-0.