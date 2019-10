Ligue 1, poker Psg all'Angers: altro gol di Icardi

PARIGI (FRANCIA) - Vittoria netta del Psg sull'Angers per 4-0, nella nona giornata di Ligue 1. Nel primo tempo i campioni di Francia passano in vantaggio dopo 13 minuti con Sarabia e replicano al 37' con il primo gol in campionato di Mauro Icardi. L'attaccante argentino, arrivato in prestito dall'Inter, aveva segnato anche nello scorso turno di Champions League assicurando la vittoria parigina sul Galatasary. Nel secondo tempo in rete Gueye e Neymar allo scadere. Il centrocampista della nazionale Marco Verratti è rimasto in campo per l'intera durata del match. Il Psg sale a 21 punti in classifica dopo 9 turni di campionato.

Alle 20 in programma altre cinque gare di Ligue 1. Il Monaco è impegnato sul campo del Montpellier mentre il Nantes riceve il Nizza e il Tolosa ospita il Bordeaux. Poi, lo Straburgo in casa del Dijon e la sfida tra Brest e Metz.

