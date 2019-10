Ligue 1: dopo la Lazio, Rennes ancora ko. Vince il Reims

RENNES (Francia) - A meno di tre giorni dalla sconfitta all'Olimpico con la Lazio in Europa League, crolla ancora il Rennes. La formazione bretone allenata da Julien Stephan cede, di fronte al proprio pubblico, 1-0 al Reims: decisiva la rete di Aboulaye Dia al 49', che raccoglie l'ottimo suggerimento di Oudin e trafigge Salin. Già nel primo tempo, gli ospiti si erano resi pericolosissimi con Doumbia, l'ex juventino Donis e lo stesso autore del gol-vittoria. Il Rennes inizia a macinare soltanto dopo lo svantaggio, collezionando quattro ghiotte chance per riportare il risultato in parità: il palo dice no a Bourigeuad (55'), la traversa a Raphinha (56'), Traoré spara alto un rigore in movimento (57'), poi Rajkovic è strepitoso sull'ex Milan, Genoa e Torino M'Baye Niang. Termina 2-2 invece l'incontro tra Lilla e Nimes: padroni di casa in vantaggio con Remy al 12', ospiti che la ribaltano con Ripart su rigore al 45' e con Denkey al 71'. Chiude il tabellino la rete di Osimhen al 79'.