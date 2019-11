Rudi Garcia ringrazia Depay, vincono Angers e Marsiglia. Rinviata Nimes-Rennes

FRANCIA - La dodicesima giornata di Ligue 1 si è aperta con la sorprendente sconfitta del Psg, ieri sera, sul campo del Dijon. Nel pomeriggio odierno il Marsiglia si è imposto per 2-1 sul Lille. In favore della squadra allenata da Villas Boas rete di Sanson e autogol di Gabriel, mentre per gli ospiti gol di Soumaoro. Ora l'OM è quarto. Continua la favola dell'Angers che batte 1-0 lo Strasburgo, con il rigore di Bahoken al 26', e si prende il secondo posto in classifica.

Ligue 1, la classifica

Il Lione vince all'ultimo respiro

Scaccia la crisi l'OL. Protagonista un super Depay nel 3-2, in trasferta, con il Tolosa che permette ai suoi, al 95', di rimanere incollati alle pretendenti del posto in Champions League. Tra i due gol dell'ex United lo squillo di Dembele mentre per i padroni di casa a segno Sanogo e autorete di Lopes. Vince anche l'Amiens con il minimo scarto contro il Brest grazie ad Otero. Pareggio per 2-2 tra Metz e Montpellier. Rinviata per pioggia la gara del Rennes, euroavversario della Lazio in Europa League, sul campo del Nimes.