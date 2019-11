Ligue 1, l'Olympique Marsiglia di Strootman mette pressione al Psg

MARSIGLIA (Francia) - Seppur privo di Thauvin, ai box per un infortunio alla caviglia, l'Olympique Marsiglia dell'ex romanista Kevin Strootman (in campo 90') si conferma seconda forza del campionato francese, battendo al Vélodrome il Brest 2-1, nell'anticipo della 15ª giornata di Ligue 1. I ragazzi di Villas Boas salgono così a quota 28 punti, provvisoriamente a -5 dalla capolista Paris Saint-Germain, impegnata domenica primo dicembre nel Principato di Monaco. Dopo lo spavento iniziale, col palo colpito da Irving Cardona al 15', l'OM prende in mano la gara, sfiorando a più riprese il vantaggio: ci prova due volte Benedetto (strepitosa la risposta di Larsonneur al 39'), altrettante Sanson e Payet, cui si aggiunge la chance fallita dall'ex obiettivo della Lazio Caleta-Car, cinque minuti prima della rete di Sarr (56'). Il Brest torna clamorosamente in partita all'88' con Cardona, illusione che dura circa sessanta secondi: la sassata dal limite di Radonjic decide l'incontro. Nelle file ospiti, espulso Mendy al 95'.