Neymar contro Alvaro, ancora scintille: "Ti ho reso famoso"

LENS (Francia) - Il Paris Saint Germain si è aggiudicato la Supercoppa francese battendo 2-1 il Marsiglia grazie a un rigore realizzato da Neymar. Il fuoriclasse brasiliano è stato protagonista sia dentro che fuori dal campo per attriti con Alvaro Gonzalez. I due si erano già confrontati a settembre quando Neymar accusò il difensore di razzismo, ma la Federazione non prese provvedimenti disciplinari nei confronti dell'ex Villarreal. La stella del Psg allora si è preso la rivincita ieri sera: per quattro volte il numero 10 di Pochettino ha sbeffeggiato il difensore spagnolo, ma, al quarto gioco di prestigio, Alvaro Gonzalez non ci ha più visto abbattendo l'avversario con un brutto fallo.