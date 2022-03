Psg, Neymar pubblica la chat Whatsapp con Donnarumma e smentisce la lite

Neymar attacca: "Giornalisti incompetenti, è tutto una bugia"

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Neymar se la sarebbe presa ferocemente con il portiere della Nazionale italiana per l'errore sul primo gol del Real Madrid, facendo nascere una rissa sfiorata ed evitata solo grazie al pronto intervento dei compagni. Neymar però ha smentito tutto questo con un'ulteriore storia su Instagram in cui ha aggiunto un duro messaggio: "Odio venire qui e commentare queste informazioni... Ma quella del post precedente è una bugia. Non c'è stata nessuna rissa negli spogliatoi!!! Giornalisti incompetenti che si vogliono mettere in mostra, riprovate la prossima volta ok?".