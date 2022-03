"Psg, Al-Khelaifi in riunione a Doha: Leonardo rischia"

Terremoto Psg, l'eliminazione dalla Champions League ha scosso e non poco i progetti parigini. Nel mirino sono finiti anche i big, da Messi e Neymar a Donnarumma, fino al tecnico Pochettino. Il futuro di Leo è in bilico, il brasiliano può partire, il portiere è stato criticato pesantemente dalla stampa per il suo errore sul primo gol di Benzema e l'allenatore ha fallito l'obiettivo Champions nonostante una squadra stellare. Sono saliti tutti sul patibolo, compreso Leonardo: secondo "Sport", anche il ds sarebbe stato messo in discussione e la sua posizione non sarebbe più così salda.