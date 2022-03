Ligue 1, il Lilla pensa al Chelsea: 0-0 con il S. Etienne

LILLA - La 28esima giornata della Ligue 1 si apre con un pareggio 0-0 tra Lilla e S. Etienne, un punto che fa più comodo alla squadra di Dupraz, in lotta per non retrocedere e ora a 26 punti, a +2 momentaneamente sul terzultimo posto del Lorient, che a quella di Gourvennec, che rimane sesta alle porte della zona europea (43 punti) e che perde Renato Sanches per infortunio (uscito dopo 20' per un guaio muscolare). Il Lilla ora dovrà pensare alla sfida di mercoledì in Champions League contro il Chelsea, valida per il ritorno degli ottavi di finale (2-0 per i Blues all'andata).