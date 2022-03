Ligue 1, il Psg stende il Bordeaux 3-0. Fischi per Neymar e Messi

PARIGI (Francia) - La domenica della 28esima giornata di Ligue 1 si apre con il match tra la capolista e il fanalino di coda del campionato: il Psg batte 3-0 il Bordeaux , allungando così a +15 dal Nizza , secondo con 50 punti e frenato ieri sera in trasferta sullo 0-0 dal Montpellier . Gli uomini di Mauricio Pochettino rischiano di andare sotto già al 1' con una rapida incursione al limite dell'area di Remi Oudin , sulla quale Keylor Navas si fa trovare pronto, sventando il pericolo. Il gol del vantaggio parigino arriva al 24' con il solito implacabile Kylian Mbappé , che riceve sulla corsa un passaggio di Georginio Wijnaldum , si sbarazza di un avversario e lascia partire un missile all'angolino basso a destra sul quale Gaetan Poussin non può niente. Nel secondo tempo il Psg preme sull'acceleratore e trova il raddoppio già al 52' con Neymar , su assist di Achraf Hakimi . Al 59' i padroni di casa potrebbero anche dilagare, ma il direttore di gara Francois Letexier non concede il rigore in seguito ad un check del Var. La festa, però, è soltanto rimandata: al 61' Leandro Paredes mette la firma sul 3-0 che chiude virtualmente la partita. Il Psg sale dunque a 65 punti consolidando il proprio primato, il Bordeaux resta invece ultimo a quota 22.

Psg-Bordeaux 3-0, tabellino e statistiche

Ligue 1, la classifica

Psg, fischi per Neymar e Messi

Dopo la delusione causata dall’eliminazione in Champions League, per mano del Real Madrid, i tifosi del Psg non hanno riservato un'accoglienza troppo calorosa ai propri giocatori: la classica lettura delle formazioni nel prepartita infatti è stata accompagnata da una pioggia di fischi, in particolare per Lionel Messi e Neymar, successivamente difesi dall'amico (e ex compagno di reparto ai tempi del Barcellona) Luis Suarez attraverso una storia pubblicata sul proprio account Instagram. L’unico giocatore risparmiato dal malumore dei tifosi è stato Kylian Mbappé nonostante le continue indiscrezioni sul suo imminente passaggio al Real Madrid.

Lo Strasburgo batte il Monaco, il Reims vince in 10

Il Racing Strasburgo continua a coltivare le proprie ambizioni di qualificazione alle coppe europee, vincendo 1-0 in casa contro il Monaco grazie alla rete di Alexander Djiku al 23'. Grazie a questa vittoria la formazione biancoblu sale al terzo posto in campionato con 47 punti, a soli 3 lunghezze dal Nizza, secondo, mentre i monegaschi rimangono ottavi a quota 41. Grande prova di forza invece da parte del Reims, che si impone 1-0 in trasferta sull'Angers con un gol di Alexis Flips al 24' e resiste alle offensive dei padroni di casa nonostante l'inferiorità numerica dal 34' in poi, a causa dell'espulsione di Anastasios Donis. Passo falso per il Lens, che pareggia 0-0 in casa del Metz - penultimo con 23 punti - e rimane bloccato al decimo posto a quota 41. Infine, prezioso successo del Lorient - per 2-0 - nello scontro salvezza con il Clermont, grazie alle reti in rapida successione di Ibrahima Koné al 72' e di Léo Pétrot al 76'. La squadra guidata da Christophe Pellisier sale così al 17esimo posto in campionato con 27 punti, accorciando proprio sul Clermont, che resta 16esimo con un solo punto di vantaggio.

Racing Strasburgo-Monaco 1-0, tabellino e statistiche

Angers-Reims 0-1, tabellino e statistiche

Metz-Lens 0-0, tabellino e statistiche

Clermont-Lorient 0-2, tabellino e statistiche