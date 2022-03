St. Etienne-Troyes 1-1: pari nello scontro salvezza

SAINT-ETIENNE (FRANCIA) - Nessun vincitore nello scontro salvezza tra Saint-Etienne e Troyes, anticipo della 29ª giornata di Ligue 1. Rammarico per gli ospiti, che si dimostrano in ottima condizione (quarto risultato utile di fila) ma non riescono a difendere il vantaggio siglato al 18' da Mothiba. I padroni di casa riescono infatti a pareggiare nella ripresa grazie a un rigore assegnato con l'ausilio del Var per un fallo di Palmer-Brown su Khazri: dal dischetto è Boudebouz a siglare l'1-1 che consente al St. Etienne terz'ultimo di agganciare momentaneamente il Lorient e di evitare la fuga del Troyes, che resta a +2 sui rivali.