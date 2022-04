Ligue 1: Strasburgo da Champions, vince il Marsiglia di Under

ROMA - Domenica nel segno dei successi esterni nella 30ª giornata della Ligue 1 che vede Nantes, Monaco, Brest e Marsiglia vincere lontano dalle mura amiche. Sogna l'Europa e, perché no, la Champions lo Strasburgo di Stephan , che si impone 1-0 sul Lens grazie a un rigore di Ajorque al 67’ e aggancia al Nizza al quarto posto a quota 51, a due lunghezze dalla terza piazza occupata dal Rennes che vale il pass per la massima competizione europea. La formazione di Stephane manca il raddoppio al 71', ancora dagli 11 metri, ma stavolta Gameiro fallisce.

Marsiglia show dopo la neve

Posticipata per neve ieri, la gara tra Saint-Etienne e Marsiglia si chiude con un pirotecnico 4-2 per la formazione ospite: padroni di casa in vantaggio con Bouanga al 9', poi il Marsiglia allunga grazie al rigore di Payet nel recupero del primo tempo, autogol di Kolodziejczak al 60', rigore di Dieng al 68' e poker di Harit al 73'. Inutile, all'86', la rete di Gourna-Douath per il Marsiglia. L'ex romanista Under, reduce dalla gara della Turchia con l'Italia, entra soltanto nella ripresa nel Marsiglia.

Le vittorie di Monaco e Nantes in trasferta

Il Monaco vince 2-1 in casa del Metz, grazie alle reti di Ben Yedder in apertura del secondo tempo e del nuovo entrato Boadu al 72'. Momentaneo pareggio della formazione di Antonetti, al 62', firmato da Amadou. Successo in trasferta anche per il Nantes, 3-2 sul campo del Clermont: altalena di emozioni con gli ospiti che sbloccano la gara al 43' su rigore di Blasi, la formazione di casa pareggia al 58' con Khaoui, poi il Nantes torna avanti con Chirivella al 62', nuovo pareggio di Samed un minuto più tardi e gol decisivo al 67' di Kolo Muani. Al 72' il Clermont resta in dieci per l'espulsione di Samed.

Sorridono Brest e Troyes

Sorride anche il Brest, che si impone 2-1 sul campo del Montpellier grazie ai gol di Satriano al 69' e di Honorat al 79'. Gol della bandiera della squadra di Dall'Oglio, a tempo ampiamente scaduto, grazie a un rigore trasformato da Savanier. Prezioso successo casalingo del Troyes, in chiave salvezza, sul Reims, battuto 1-0: il match-winner è il nuovo entrato Ripart, che va a segno nel terzo minuto di recupero. Il Reims era in dieci dal 54' per l'espulsione di Matusiwa per somma di ammonizioni.

