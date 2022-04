Ligue 1, Ben Yedder trascina il Monaco: Rennes ko

RENNES (FRANCIA) - Il Monaco si impone sul campo del Rennes con un secco 3-2, in uno scontro diretto equilibrato e molto importante per la classifica. Con questo successo gli uomini di Clement si portano a soli tre punti dal terzo posto (valevole per i preliminari Champions), occupato proprio dal Rennes. Decisivi i gol di Vanderson, Ben Yedder e Boadu.

Rennes-Monaco 2-3, tabellino e statistiche

I padroni di casa partono forte e al terzo minuto sbloccano il risultato: cross di Traore per Tait, che da sotto misura insacca con un preciso colpo di testa. La reazione del Monaco è veemente: prima Volland va vicinissimo al gol con un tiro che sfiora la traversa, poi Vanderson (al dodicesimo) riceve da Golovin e con una gran botta trova il pareggio. Ad inizio ripresa il Rennes si rende nuovamente pericoloso, con una punizione di Bourigeaud che sfiora la traversa. Al 57' l'episodio decisivo: Ben Yedder riceve da Volland e una volta in area di rigore lascia partire un bolide che si insacca alle spalle del portiere avversario. Il Rennes si disunisce e il Monaco ne approfitta: a tredici minuti dalla fine Vanderson pesca Boadu, che da due passi realizza il gol del 3-1, che chiude la partita. In pieno recupero il calcio di rigore, segnato da Terrier, che fissa il punteggio sul 3-2 per gli ospiti.

Ligue 1, la classifica