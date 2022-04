"Dobbiamo salvarci, fermatevi col Ramadan!": in Francia è caso Saint-Etienne

SAINT-ETIENNE (Francia) - Secondo quanto riportato da 'L'Equipe' il tecnico del Saint-Etienne, Pascal Dupraz, avrebbe deciso di cambiare il suo approccio nei confronti dei suoi giocatori musulmani - che costituiscono due terzi della squadra - a causa della corsa alla salvezza del club biancoverde. Nello specifico, 'L'Equipe' afferma che l'ex allenatore del Tolosa ha chiesto ai suoi giocatori di smettere di digiunare per il Ramadan, attraverso dei colloqui faccia a faccia con ognuno di loro. Dupraz non ha esitato a criticare pubblicamente alcuni suoi calciatori, in particolare il capitano del club Wahbi Khazri e il vice-capitano Timothée Kolodziejczak, che non dovrebbe essere presente in campo quest'oggi.