ROMA - Goleada dell'Olympique Lione al Bordeaux (6-1) nella gara valida per la 32.a giornata di Ligue 1. Doppiette per Dembele e Toko Ekambi, a segno anche Paqueta e Faivre. Per gli ospiti rete di Mara, autore del gol del momentaneo 5-1. L'OL sale così a 49 punti, mentre il Bordeaux rimane fermo a quota 26, in zona retrocessione.