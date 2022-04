Psg, Leonardo: "Dualismo Navas-Donnarumma? Tutto previsto"

" Gianluigi Donnarumma al Psg ? Un'operazione che andava fatta". Non torna sui suoi passi il direttore sportivo del club neocampione di Francia Leonardo . Il quale, ai microfoni di Sky Sport, è entrato nei meandri della querelle tra il portiere della Nazionale ex Milan e Keylor Navas, che ha fatto emergere i suoi malumori negli ultimi giorni.

Psg, Leonardo: "Alternanza Navas-Donnarumma? Tutti sapevano..."

Leonardo ha argomentato: "La situazione era chiara a tutti, anche ai due giocatori. La scorsa stagione avevamo un ottimo portiere come Navas, ma Donnarumma è diventato, a 22 anni, uno dei migliori portieri al mondo. Si trattava di un'operazione che un club come il Psg era chiamato a fare. Il fatto di non aver passato il turno in Champions ha fatto emergere un problema che, in caso contrario, sarebbe stato un nostro punto di forza. Abbiamo cercato di dare continuità a entrambi".

Psg: Navas di nuovo titolare. E Donnarumma?

Navas, che ha dichiarato di riconoscere tutto il valore di Donnarumma ma, al contempo, di non essere disposto a proseguire con questa alternanza tra i pali, ha giocato titolare nelle ultime due partite ad Angers e nell'1-1 casalingo di ieri sera contro il Lens, valso il titolo di Francia. Donnarumma, dopo la gaffe costata la qualificazione nel match di ritorno contro il Real Madrid nel match di ottavi di finale, non si è di fatto più ripreso mentalmente con prestazioni al di sotto dei suoi standard.