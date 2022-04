"La lista di mercato di Conte per un Psg da favola"

La festa per il 10° titolo francese, l'ottavo negli ultimi undici anni, è appena finita, ma in casa Paris Saint-Germain si guarda già al futuro. Che potrebbe essere a forti tinte italiane. Del resto la stagione non può certo essere archiviata positivamente, vista l’eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Real Madrid e anche quella agli ottavi di Coppa di Francia contro il Nizza.

Le Parisien: "Conte verso l'accordo con il Psg" Così la sorte di Mauricio Pochettino, nel mirino di società e addetti ai lavori anche per la gestione dello spogliatoio, dal dualismo Donnarumma-Navas alla concorrenza tra le stelle dell’attacco, sembra segnata, con Antonio Conte candidato numero uno per la successione. Dopo l’anticipazione di 'Le Parisien' nei giorni scorsi, lo stesso quotidiano francese ha approfondito la notizia, sostenendo che il gradimento del tecnico salentino per la destinazione è totale e che la proprietà e la dirigenza concordano sul fatto che il profilo dell’ex ct dell’Italia sia quello giusto per puntare all’agognata Champions League, nonostante il non eccellente score che Conte vanti in carriera nella manifestazione.

Psg, Rashford prima idea per il dopo-Mbappé L’ex allenatore di Juventus e Inter sarà chiamato a liberarsi dal contratto in essere con il Tottenham fino al giugno 2023, ma anche in Inghilterra Conte viene visto già virtualmente in viaggio verso la Francia, se è vero che il Sun ha già ipotizzato una lista di acquisti stellari per accrescere ulteriormente il già altissimo tasso tecnico della rosa. Il primo nome potrebbe essere Marcus Rashford, già individuato da tempo dalla dirigenza del Psg come il sostituto naturale di Kylian Mbappé che potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023.