Psg, bufera Gueye: non gioca a causa della maglia a favore Lgbt

PARIGI (Francia) - L'associazione per la lotta all'omofobia nello sport " Rosso Diretto " ha fatto sapere di attendere spiegazioni dal giocatore del Paris Saint-Germain Idrissa Gana Gueye il cui gesto ha provocato molte polemiche in Francia. Sabato scorso, in occasione della partita con il Montpellier, si è rifiutato di indossare la maglia con la patch dell'arcobaleno simbolo dell'orgoglio Lgbt .

Rosso Diretto: "Vogliamo spiegazioni!"

L'associazione ha subito chiesto spiegazioni tramite un tweet: "L'omofobia non è un'opinione ma un reato. La Lega Calcio francese (LFP) e Psg devono chiedere a Gana Gueye di spiegarsi e molto rapidamente. E punirlo se necessario". L'emittente RMC ha affermato che il centrocampista senegalese non ha giocato sabato contro il Montpellier per non dover indossare la maglia con il simbolo dell'orgoglio Lgbt, utilizzata dalle 20 squadre della Ligue 1 per le partite della 37ª giornata. L'allenatore dei parigini Mauricio Pochettino ha spiegato che il giocatore non era infortunato e che la sua assenza era dovuta a motivi personali.

Il precedente



RMC ha ricordato che il 32enne senegalese anche nella scorsa stagione non aveva giocato la partita del turno di campionato in cui tutte le squadre della Ligue 1 avevano utilizzato la maglia con il patch arcobaleno. Per ora sia la lega che il Psg non hanno voluto fare commenti sulla vicenda