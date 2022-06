"Neymar, il suo jet privato costretto a un atterraggio d'emergenza"

LONDRA (INGHILTERRA) - Il jet privato di Neymar è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenze mentre stava rientrando in Brasile. A riportare la notizia è il tabloid inglese The Sun, secondo cui il velivolo di proprietà del fuoriclasse del Psg si sarebbe poi regolarmente fermato nel nord-est del Paese. La presenza del calciatore sull'aereo, però, non è confermata nonostante O Ney qualche ora prima avesse postato su Instagram ben due stories: la prima insieme alla sorella Raffaella fuori dal jet, l'altra dall'interno mentre sorvola Miami Beach. Il calciatore in questi giorni, in compagnia della sorella appunto e della fidanzata Bruna Biancardi, si trovava infatti in Florida, dove ha partecipato a un torneo di poker e ha festeggiato insieme alla squadra la vittoria dei Golden State Warriors nelle Finals Nba.