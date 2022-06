L'ex Roma Giuly firma al Lione: farà parte dello staff tecnico di Bosz

LIONE (Francia) - "Sono molto onorato di tornare qui a Lione! È un gesto forte da parte del club aver pensato a me e darmi questa responsabilità. Cercherò di mantenere la mia identità, lavorando sodo, rispettando i valori del club, ma sempre di buon umore. Non vedevo l'ora di tornare in campo, ma sono anche qui per imparare". Con queste parole Ludovic Giuly, ex attaccante della Roma con cui ha collezionato 32 presenze e 6 gol nella stagione 2007-2008, commenta il suo nuovo ruolo nello staff del Lione. La società francese ha infatti comunicato ufficialmente il suo ingaggio attraverso i canali social: "Per rafforzare la caratura dello staff, il club ha deciso di nominare Ludovic Giuly in qualità allenatore degli attaccanti", si legge nella nota. Il francese sostituirà Hendrie Krüzen, tornando nel club che lo ha lanciato nel palcoscenico del grande calcio: con il club dell'Alvernia-Rodano Giuly ha infatti collezionato ben 100 presenze (condite da 21 gol) dal 1994 al 1998.