Il Psg non cambia strategia: via Neymar, Campos vuole Scamacca

Vendesi Neymar. O meglio: cercasi una squadra, anche in prestito, per il talento brasiliano. Si può riassumere così la strategia del Psg che, da qualche settimana, ha deciso di privarsi della stella ex Barcellona. I motivi, dalle discussioni con qualche compagno ad un rendimento in calo, sono diversi e sono tutti noti: Neymar a Parigi non è considerato più indispensabile. Anzi: è ritenuto quasi un esubero di lusso, che dovrà cercarsi presto una sistemazione.