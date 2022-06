Sergio Ramos e le intercettazioni con Rubiales: "Mi aiuti a vincere il Pallone d'Oro?"

PARIGI - L'ultima stagione di Sergio Ramos , la prima con il Paris Saint Germain , è stata deludente. Tra problemi fisici e infortuni, il difensore ha collezionato solo 12 presenze e 2 gol in campionato senza mai riuscire ad incidere. Numeri e prestazioni completamente diverse da quelle viste con il Real Madrid , dove è diventato uno dei difensori più decisivi e vincenti della storia del calcio. In carriera non ha mai puntato al Pallone d'Oro , raggiungendo al massimo un sesto posto nel 2017. Secondo quanto riportato da "El Confidencial", però, sono trapelati degli audio di Sergio Ramos in cui clamorosamente chiede qualche " aiutino " per l'edizione del 2019, vinta poi da Lionel Messi .

Sergio Ramos, gli audio inviati a Rubiales

“Rubi, buonasera, spero che tu stia bene con tutta la famiglia“. Si apre così l'audio del difensore al numero uno della Federcalcio Spagnola Rubiales. Sergio Ramos poi chiede: “Sai che non ti ho mai chiesto nulla, ma se voglio farlo oggi è perché penso che sia un anno speciale per le prestazioni che ho avuto quest’anno. Vorrei che tu mi aiutassi in ogni modo possibile e utilizzassi i tuoi contatti in UEFA legati al Pallone d’Oro“. Poi il difensore conclude: "Ti ringrazierei per tutta la vita. Non solo per me, ma anche perché penso che il calcio spagnolo lo meriti molto. Ti mando un abbraccio".