"Marsiglia, clamoroso Tudor: rapporti tesissimi con la squadra"

MARSIGLIA (FRANCIA) - L'avventura di Igor Tudor in Francia potrebbe clamorosamente finire prima del previsto. Secondo la stampa francese, infatti, è in corso una crisi in casa Marsiglia, con il tecnico croato non gradito dalla squadra per il suo modo di allenare poco gradito allo spogliatoio dell'Olympique. Con questa motivazione, Tudor rischia di essere messo da parte ancor prima di cominciare.