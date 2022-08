Messi e Neymar show, Psg a valanga al debutto: 5-0 al Clermont

CLERMONT (Francia) - Inizia con un pokerissimo la Ligue 1 del Psg che supera per 5-0 a domicilio il Clermont. Gara dominati dai campioni di Francia con Neymar e Messi grandi protagonisti. Il brasiliano apre le danze al 9' proprio su assist della Pulce, poi illumina per Hakimi, Marquinhos e il numero 30, restituendo il favore. L'argentino firma il poker e poi il 5-0 finale, con la doppietta in rovesciata, su servizio di Paredes. Titolari i due azzurri Donnarumma e Verratti. Primi tre punti in campionato per Galtier. Nell'altro match di giornata il Monaco passa per 2-1 contro lo Strasburgo.