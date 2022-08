“Psg, Neymar furioso con Mbappé: spunta il vero motivo"

In Francia, al Psg, s'è aperto il caso Neymar-Mbappé. Le giocate di classe dispensate in connessione sul campo, tra uno-due, triangoli e assist reciproci, possono camuffare la ruggine ma non portarla via definitivamente. Tra i due c'è tensione, si vede. Il rigore "strappato" dal brasiliano al francese in Ligue 1 e la "guerra social" a suon di like hanno alimentato le polemiche nell'ambiente. Si prova a fare luce: secondo il Mundo Deportivo c'è un altro motivo, quello vero, per cui Neymar è arrabbiato con Mbappé.