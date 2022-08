Neymar contro Mbappé, è bufera al Psg: sul web spunta un video che svela tutto

PARIGI (FRANCIA) - Nonostante un inizio di stagione scintillante, in casa Psg continua a tenere banco il rapporto conflittuale tra due grandi stelle del club: Neymar e Mbappé. Che tra i due non scorra più buon sangue è ormai evidente e alcuni eloquenti eventi recenti hanno sottolineato una spaccatura difficile da ricostruire. Dopo aver saltato per infortunio la finale di Supercoppa contro il Nantes (4-0) e l'esordio in Ligue 1 contro il Clermont (5-0), il francese ha fatto il proprio debutto ufficiale in stagione nel 5-2 contro il Montpellier. Una vittoria netta che ha però portato a galla un forte malumore tra l'ex Monaco e O Ney. Dopo aver fallito un calcio di rigore sullo 0-0 e aver propizionato l'autorete che ha sbloccato la sfida, Mbappé si stava dirigendo verso il dischetto per calciare il secondo rigore del match salvo poi vedersi sfilare la sfera dal compagno che stavolta ha trasformato. Nonostante la rete nella ripresa, quella del momentaneo 4-1, la mancata esultanza del transalpino e il volto scuro hanno lasciato trapelare una situazione piuttosto tesa.