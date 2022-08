Marsiglia, Tudor elogia Sanchez: "Un campion e un esempio per tutti"

Intervenuto in conferenza stampa l’ex allenatore del Verona si è soffermato a parlare anche dell’ultimo arrivato Alexis Sanchez , destinato a dare qualità ed esperienza all’attacco in particolare in vista dell’avventura in Champions League: "Sanchez è un campione, ci sta già dando tanto in termini di voglia, intelligenza e professionalità - le parole del tecnico croato -. Non è qui per divertirsi, è una persona seria ed è un esempio per tutti, il suo esempio influenza tutta la squadra in modo positivo".

Tudor difende la squadra: "I tifosi fischino me"

L'allenatore del Marsiglia ha poi parlato della concorrenza che si è creata nel reparto offensivo, dopo aver fatto il riassunto di un'estate inevitabilmente turbolenta: "Ci sono cose da migliorare, la preparazione è stata breve, molti giocatori sono arrivati in ritardo come Suarez e Sanchez, ma sono contento di la rosa che ho io, con profili molto diversi. Milik ha avuto problemi ad inizio stagione, può giocare in tutte e tre le posizioni. Non esistono giocatori con il posto assicurato. Ho 6-7 attaccanti per tre posti, ma le cose potrebbero cambiare di partita in partita, elementi come Payet e Bakambu possono giocare in tutte le posizioni dell’attacco". Poi sulle perplessità dei tifosi: "Noi giochiamo per i tifosi, i fischi della prima partita ci hanno portato fortuna, se vengo fischiato ancora e vinciamo va benissimo. L'importante è che non vengano fischiati i giocatori".