Ligue 1, Tete-show: 4-1 del Lione al Troyes

LYON (Francia) - Nell'anticipo della terza giornata di Ligue 1, il Lione ha battuto 3-1 il Troyes . Dopo un primo tempo concluso sul punteggio di 1-1 - rete del provvisorio 1-0 di Lacazette dopo appena 3 minuti, pareggio a firma di Tardieu su calcio di rigore al 35' - la squadra di Bosz ha preso il largo in avvio di ripresa. Decisivo un letale uno-due in apertura firmato da Tagliafico e Tete, rispettivamente al 47' e al 49'. Per il brasiliano, autore pure dall'assist in occasione della rete del terzino argentino, al 75' è arrivata anche la personale doppietta che ha fissato il risultato sul 4-1.

Lione-Troyes 4-1, tabellino e statistiche

Lione, vittoria con il Troyes

Momento d'oro per Tete, che pure nella prima giornata di campionato aveva segnato un gol e servito un assist a Lacazette nel 2-1 all'Ajaccio. Il Lione sale così a 6 punti in classifica grazie alla seconda vittoria su due partite giocate, dal momento che la gara in programma per il secondo turno in casa del Lorient era stata rinviata (non senza polemiche) per impraticabilità del campo. Curiosità: nel match tra Lione e Troyes in campo anche due ex milanisti, Lucas Paquetà con la maglia dei padroni di casa e Adil Rami centrale difensivo degli ospiti.