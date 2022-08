Ligue 1, il Lille espugna Ajaccio: in gol Yazici, Bamba e Djalo

Fonseca risale la china

Allo Stade Francois-Coty di Ajaccio i biancorossi di casa cercano il primo successo stagionale tra le mura amiche; il Lille di Paulo Fonseca vuole invece dimenticare in fretta i 7 gol subiti dal Psg nello scorso turno e cogliere il primo successo esterno in Ligue 1 della nuova stagione. Gli ospiti mettono subito in difficoltà i corsi e passano in vantaggio al 17' con il turco Yazici che, senza pensarci tanto, spara un siluro sulla sinistra: pallone fuori dalla portata del portiere di casa Leroy. Sbloccato il punteggio, il Lille accelera e sfiora più volte il gol del raddoppio fino a trovarlo, al 40', con Bamba che segna un gol fantastico: con un gran controllo addomestica un passaggio smarcante dal limite dell'area di rigore e spedisce il pallone nell'angolino basso di destra dove Leroy non può arrivare. Nella ripresa il Lille segna ancora con Djalo al 67' e ipoteca il successo. L'Ajaccio non demorde e trova il gol della bandiera al minuto 84' con un guizzo di Bayala e rischia la goleada all'89: David spreca un calcio di rigore, ottimamente parato da Leroy. Il Lille sale così a quota sette punti. Ajaccio da rivedere: evidenti i passi indietro dopo la buona prestazione di Rennes e un solo punto raccolto in quattro partite che deve allarmare.