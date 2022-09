Psg, Galtier non cambia idea: "Navas? Sarà il vice di Donnarumma"

PARIGI (FRANCIA) - "Il fatto che Navas sia rimasto non cambia le gerarchie: il numero uno è Gigio ( Donnarumma , ndr)". Così parla Christophe Galtier , tecnico del Paris Saint-Germain , alla vigilia della trasferta di Nantes che è anche il giorno successivo la chiusura della sessione estiva di calciomercato . Il 35enne portiere costaricano, che era nel mirino del Napoli , alla fine è rimasto a Parigi dove è destinato alla panchina: "Ma con il mercato chiuso non devo più preoccuparmi se sia il caso di far giocare qualche partita a Navas per evitare squalifiche e infortuni".

Aspettando la Juve

Galtier parla poi della partita sul campo del Nantes, dove sarà difficile non fare calcoli in vista del debutto in Champions League di martedì prossimo (6 settembre), al 'Parc de Princes' contro la Juventus: "Sono soddisfatto della partita vinta contro il Tolosa (vinta 3-0, ndr) e di chi non aveva giocato molto dall'inizio. Siamo alla terza partita in sei giorni e ci saranno ovviamente dei cambiamenti nella formazione titolare, in vista di martedì ma anche della serie che si presenta". E proprio in vista della Champions il tecnico dei parigini si mostra fiducioso: "Ho un gruppo di qualità, come gli ultimi due giocatori che si sono appena uniti a noi (l'ormai ex napoletano Fabian Ruiz e Carlos Soler, ndr)".