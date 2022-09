Ligue 1, frena il Lens a Reims. Bene il Lille dell'ex Napoli Ounas

MONTPELLIER (Francia) - Domenica della 6ª giornata della Ligue 1 che vede il Lille tornare a vincere espugnando il campo del Montpellier per 3-1 con la doppietta del canadese Johnathan David (41' e 94') superandolo in classifica (10 punti a 9) al 5° posto in classifica. Nei "Mastini" ha fatto il suo debutto anche l'ex Napoli Adam Ounas entrando al 36' per Zhegrova. A 10 punti anche il Lorient che batte a domicilio l'Ajaccio (ultimo in classifica) 1-0 con la rete decisiva di Dango Ouattara al 51'. Frena invece il Lens 3° in classifica che pareggia in inferiorità numerica (espulso Machado al 66') allo Stade Auguste-Delaune di Reims per 1-1: di Lois Openda il gol del pari all'82'.