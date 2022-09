Mbappé: "Macron mi ha chiesto di rimanere al Psg ancora per un po'"

PARIGI (FRANCIA) - In una lunga intervista rilasciata al Times, Kylian Mbappè, ricorda l'incontro con Macron, risultato decisivo per il rinnovo del contratto con il Paris Saint Germain. Il fuoriclasse francese sembrava destinato a trasferirsi al Real Madrid, ma la situazione è drasticamente cambiata. "Non avrei mai immaginato di parlare con il Presidente del mio futuro, del futuro della mia carriera, quindi è stata una situazione folle, un pò pazza", ha dichiarato Mbappè. "Mi ha detto: Voglio che tu rimanga. Non voglio che te ne vada ora. Sei molto importante per il paese".