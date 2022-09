Ligue 1, Lacazette non basta al Lione: il Lorient vince 3-1

LORIENT (Francia) - Nel recupero del 2° turno di Ligue 1 , il Lorient supera il più quotato Lione con una prestazione convincente. La gara, che era stata rinviata per maltempo lo scorso 14 agosto, si conclusa sul 3-1 per i padroni di casa con i gol di Le Fee, Moffi e Dango Ouattara . Inutile, per l' Ol , il momentaneo 1-1 di Lacazette . Con questo successo, i padroni di casa agganciano ' les Gones ' al quarto posto a 13 punti e a soli 3 punti dalla coppia di testa formata da Psg e Marsiglia .

Lorient, che impresa: al Lione non basta Lacazette

Allo 'Stade du Moustoir', il Lorient mette subito alle corde il Lione e sfiora il vantaggio al 1' di gioco con Diarra che non sorprende un attento Lopes. Passano solo 5 minuti e il Lorient è già sull'1-0: segna Le Fee con un magistrale calcio di punizione che si insacca nel sette. Il Lione rischia più volte di subire il gol del 2-0 ma al 26' trova il gol del pareggio con Lacazette che sfrutta un ottimo assist di Tete e insacca alle spalle di Mvogo. Passano solo 7 minuti e il Lorient mette di nuova la freccia: stavolta è Terem Moffi a beffare Lopes. Nella ripresa arriva anche il gol del 3-1 dei padroni di casa che condanna definitivamente gli uomini di Bosz: è il 49' quando Ouattara si coordina bene in area e di prima intenzione mette in rete all'angolino basso di destra. Un successo importante per gli arancioneri che sognano: il quarto posto è ora realtà. Per il Lione è la prima sconfitta in stagione in Ligue 1.