Brasile, Neymar difende la sua scelta: "Voto Bolsonaro e non capisco il problema"

BRASILIA (Brasile) - Dopo aver espresso il suo sostegno a Jair Bolsonaro, presidente brasiliano uscente, in corsa per la rielezione alle presidenziali di domenica, Neymar ha voluto ribattere alle critiche ricevute . Il giocatore della Seleçao e del Paris Saint-Germain - che aveva già pubblicato un video su Tik Tok ballando al ritmo di un brano che esalta il leader di destra - ha espresso su Twitter "disgusto" per coloro che "parlano di democrazia ma poi attaccano chi ha un'opinione diversa dalla loro".