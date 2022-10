Il curioso retroscena di Hakimi dall'Inter al Psg rivelato dalla moglie

"Lasciare Parigi è stata una decisione molto difficile da prendere per me, ma l'ho fatto. Per amore, ovviamente. E sapevamo che un giorno saremmo tornati. Così è stato". Parola di Hiba Abouk, moglie di Achraf Hakimi, di professione attrice, che a Vogue Arabia ha svelato un retroscena del trasferimento del calciatore ispano-marocchino dall'Inter al Psg.

La moglie dell'ex Inter: "Sapevo che, prima o poi, saremmo tornati a Parigi" Nata a Madrid (proprio come Hakimi, ma 12 anni prima, nel 1986) da padre libico e madre tunisina, Hiba Abouk ha trascorso parecchio tempo a Parigi per i propri studi di arte drammatica e filologia araba. Il primo periodo della storia con Achraf è stato caratterizzato da continui a Viaggi: da Parigi a Dormund e viceversa, poi a Milano con l'Inter (a proposito anche Hiba conosce l'italiano già dagli scuola frequentata) e poi il ritorno, insieme e in pianta stabile, nella capitale francese.