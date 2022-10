Tudor furioso dopo la sconfitta: il duro sfogo nel post-partita

MARSIGLIA - Serata decisamente da dimenticare per Igor Tudor, con il suo Marsiglia che nonostante il dominio in campo ha perso per 1-0 contro il Lens. Al Velodrome, infatti, i padroni di casa sono stati beffati nel finale dal gol del giovane David Costa dopo aver creato tantissime occasioni per tutta la partita, senza però riuscire a concretizzare. Nel post-partita l'allenatore ex Juve è apparso visibilmente furioso, sfogando tutta la sua rabbia contro i giornalisti.