Ligue 1, il Lille di Fonseca ko: vince il Lione con Lacazette

LIONE (Francia ) - Il Lione chiude la 13ª giornata di Ligue 1 battendo il Lille di Fonseca . La squadra del tecnico ex Roma si ferma dopo tre vittorie consecutive e perde per 1-0: decide una rete al 74' di Lacazette. Fonseca si trova al settimo posto con 22 punti, a -5 dal terzo posto che vale l'accesso in Champions League.

Ligue 1, la classifica

Si ferma il Lorient, Rennes terzo

Cade il Lorient, che si fa ribaltare in casa per 2-1 dal Nizza dell'ex Juve Ramsey scendendo al 4° posto. Ne approfitta il Rennes che cala il tris contro il Montpellier e si prende il terzo posto. Vince anche il Monaco che piega per 2-0 l'Angers. Nelle altre sfide successo di misura per l'Auxerre contro l'Ajaccio, terminano in parità Brest-Reims (0-0) e Nantes-Clermont (1-1).