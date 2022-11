ANGERS (Francia) - Importante successo del Lens di Haise, che si impone 2-1 sul campo dell'Angers con i gol di Said e Medina, che rendono inutile la risposta di Blazic e che valgono il momentaneo secondo posto in classifica a soli due punti dal primo posto del Psg. Finisce invece 4-2 la sfida di coda, con l'Ajaccio che batte 4-2 in rimonta lo Strasburgo.