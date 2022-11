Ligue 1, il Psg vince e va in fuga. Marsiglia e Monaco tengono il passo

LORIENT (Francia) - Il Psg sbanca il campo del Lorient e allunga in vetta, portandosi a +5 sul Lens. Segna subito Neymar, pari di Moffi in apertura di secondo tempo e gol partita del portoghese Danilo Pereira. Nelle posizioni di testa salgono anche il Marisglia, che supera 1-0 il Lione grazie al gol di Gigot e il Monaco, che passa 2-0 a Tolosa con le reti di Golovin ed Embolo e si inserisce nella corsa per le posizioni da Champions. Vincono di misura Nizza e Reims, che piegano Brest e Nantes con i gol di Laborde e Balogun. Pari per 1-1 infine tra Clermont e Montpellier, con gli ospiti in vantaggio grazie a Savanier e il pari dei padroni di casa firmato da Andric. Ancora1-1 anche tra Lille e Rennes, con i gol di Fonte e di Bourigeaud su calcio di rigore.