Ligue 1, il Lione riacciuffa in extremis il Nizza nel giorno di festa per Benzema

LIONE (FRANCIA) - Nell'anticipo del venerdì della 15ª giornata di Ligue 1 , finisce in parità tra il Nizza di Favre e il Lione di Blanc per un pari che non cambia la classifica delle due compagini, che restano a metà della graduatoria transalpina.

E' un pari di rigore

Al Parc Olympique Lyonnais si illudono gli ospiti del Nizza, che si portano in vantaggio grazie al rigore trasformato dall'ex Arsenal Pepe. Nella ripresa il pari dei padroni di casa, che arriva ancora dal dischetto, grazie a Lacazette. Il Lione resta davanti al Nizza in ottava posizione.

A fare da sfondo la festa per il "padrone di casa" Benzema

I "Bad Gones", il più vecchio gruppo organizzato della tifoseria del Lione, organizza una meravigliosa scenografia per celebrare la presenza del grande ex Karim Benzema, presente sugli spalti con tanto di Pallone d'Oro e che al termine del primo tempo ha festeggiato con i suoi vecchi tifosi, visibilmente emozionato: "Questa serata è un qualcosa di magnifico. Ringrazio il Real Madrid, che mi ha permesso di realizzare il mio sogno, e il Lione, il mio club sin da quando ero piccolo. Qui sono diventato un calciatore, questa è la mia città, il club che mi ha permesso di realizzare il mio sogno. Vedere tutte queste persone, i tifosi, è straordinario, mi rende orgoglioso del mio lavoro e so che sono orgogliosi di me".

