Il gesto osceno di Mbappé nel tunnel: bufera sui social

PARIGI (FRANCIA) - A margine della "manita" rifilata dal PSG all' Auxerre , che certifica la fuga della squadra di Galtier , fa discutere il gesto "osceno" di Mbappe nei confronti di un avversario al rientro negli spogliatoi.

Figuraccia Mbappé, il gesto è osceno

Le immagini parlano chiaro, nel tunnel degli spogliatoi Mbappè si afferra inequivocabilmente i genitali, provocando l'ex compagno nelle giovanili Ruiz Atil, che non reagisce. Ci sono però i social a inchiodare il bomber francese, sbizzarrendosi in diverse interpretazioni, ma in generale condannando il volgare gesto del golden boy transalpino.