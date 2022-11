Ligue 1, il Psg saluta con una manita. Sanchez e Veretout lanciano il Marsiglia

FRANCIA - Prosegue la marcia del Psg in Ligue 1 che batte anche l' Auxerre travolgendolo 5-0 nella 15ª giornata di campionato e allungando così in classifica a +5 sul Lens secondo (41 punti a 36). Parigini avanti all'11' con Mbappé , nella ripresa raddoppia Soler al 51', va in gol l'ex interista Hakimi al 57' e fa poker Renato Sanches all'81'. All'84' fa festa anche Ekitike per il 5-0 finale.

Classifica Ligue 1, la classifica

Marsiglia al quarto posto. Occasione persa per il Lorient

Alle spalle della capolista di Galtier e delle "ancelle" Lens e Rennes, occasione sprecata per il Lorient, che non va oltre l'1-1 contro lo Strasburgo, penultimo in classifica, e che cede il quarto posto al Marsiglia, che passa 3-2 a Montecarlo sul Monaco, con i gol "italiani"di Sanchez e Veretout, ex di Inter e Roma e il sigillo di Kolasinac al 97'. Il Lilla supera di misura 1-0 l'Angers, nonostante l'inferiorità numerica dal 74'. Col minimo scarto vince anche il Brest sul Troyes (in dieci dall'80') 2-1, mentre Montpellier-Reims (1-1) e Nantes-Ajaccio (2-2) terminano in pareggio.

Ligue 1, i tabellini