Neymar, ma cosa fai? Pazzesca espulsione con il Psg: manata all'avversario e due gialli in un minuto!

Una vittoria sofferta per il Psg, una notte folle per Neymar. L’asso brasiliano è stato protagonista in negativo della complicata serata della squadra di Galtier, capace di avere la meglio sullo Strasburgo solo grazie ad un rigore realizzato da Mbappé al 95’. Un partita che si era messa subito in discesa per il Psg con Marquinhos capace di sbloccare il risultato dopo dieci minuti e poi di riequilibrarlo involontariamente a causa di un’autorete realizzata al 51’.